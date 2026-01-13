Incêndio deixa van destruída na DF-130 nesta terça-feira (13)

Um incêndio em uma van na DF-130, no sentido Café Sem Troco, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF), na manhã desta terça-feira (13/1). O veículo foi tomado pelas chamas enquanto estava no acostamento da rodovia, com labaredas intensas concentradas principalmente na parte dianteira. Apesar da gravidade da situação, não houve registro de vítimas.

Os socorristas foram acionados às 6h43 e encaminharam três viaturas para o atendimento da ocorrência. No local, as equipes realizaram o isolamento e a segurança da área, montaram linhas de mangueiras pressurizadas e iniciaram o combate direto ao fogo, conseguindo debelar rapidamente o incêndio e evitar que as chamas se propagassem.

Van pega fogo em rodovia, no sentido Café Sem Troco (foto: CBMDF/Divulgação)

Após o controle da situação, a área foi deixada em segurança. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do incêndio ou o que teria provocado as chamas. O CBMDF reforça a orientação para que, em casos de princípio de incêndio, a população acione imediatamente o telefone 193, especialmente quando não possuir equipamento adequado ou conhecimento técnico para o combate ao fogo.