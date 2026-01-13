"Economia de gastos públicos é o objetivo de qualquer gestor", afirma Celina Leão

A governadora em exercício, Celina Leão (PP), detalhou os investimentos do GDF para 2026, durante o programa CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta terça-feira (13/1). Às jornalistas Denise Rothenburg e Ana Maria Campos, ela ressaltou a importância do planejamento para investir os recursos públicos da melhor forma possível.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Sobre o calendário de entregas das obras do DF, Celina admite que o governo teve algumas dificuldades financeiras no orçamento por conta de ações que tiveram impacto direto nesse aspecto. Uma delas, citou, foi uma ação no Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a segurança pública e o fundo previdenciário.

Leia também: O som atravessa fronteiras no Curso Internacional de Verão de Brasília

Segundo a governadora em exercício, a ação impactou em quase R$400 milhões, o que resultou “em um orçamento mais curto para um ano mais longo”, afirmou. Celina ainda comenta que o governo vai recorrer da decisão do TCU. “Eu tenho um entendimento diferente (da decisão). Você não pode mudar a regra de pagamento no meio do jogo. Fizemos a maior contratação da história de policiais, contratamos professores e médicos também”, comentou.

Celina afirmou que, por causa dessas mudanças, diversas adaptações tiveram que ser feitas, entretanto, não resultaram em prejuízos aos salários ou a manutenções realizadas pelo governo. “O GDF está trabalhando 100% com obras sendo entregues e salários em dia”, contou. Para o primeiro trimestre de 2026, ela afirma que o governo irá entregar diversas obras. "O viaduto do Eixão, a piscina com ondas e todo o complexo de obras do Sudoeste vão ficar prontos. Vamos entregar muitas coisas antes da eleição", acrescentou.

Leia também: Assassinato de Thalita Berquó completa um ano com julgamento previsto para março

Segundo ela, a palavra do governo para 2026 é planejamento. A governadora em exercício afirmou que há projetos em andamento para desenvolver o planejamento estratégico da cidade, visando economizar os gastos públicos. “Para este ano, o foco é a gestão. Com uma gestão adequada, conseguimos entregar muito mais gastando o mesmo valor”, afirmou Celina.

“Queremos mudar um pouco o eixo econômico da cidade para trazer mais investimento e não depender tanto do Fundo Constitucional”, afirmou. Celina comentou, ainda, que o planejamento prevê que os projetos serão realizados junto com outras secretarias nas quatro regiões do DF. “Estamos com quatro projetos estruturantes nas quatro regiões. Queremos trazer polos que possam ter um perfil da nossa cidade. A Terracap junto com a Secretaria de Trabalho e Secretaria de Desenvolvimento estão fazendo esse planejamento para nós”, finalizou.

Assista à entrevista completa: