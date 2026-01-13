Moradores relatam susto após carro atingir central de gás na Asa Norte

Um homem com sinais de embriaguez colidiu com a central de gás do Bloco C da SQN 107 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Moradores da SQN 107, na Asa Norte, viveram momentos de tensão e medo na madrugada desta terça-feira (13/1), após um motorista com sinais de embriaguez colidir com a central de gás do residencial. O impacto provocou um vazamento intenso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e da Polícia Militar do DF (PMDF).

O acidente ocorreu por volta das 4h30. A síndica do Bloco B, Kelly Cristina Bandeira, contou que foi acordada às 4h40 pelo funcionário da portaria. “Ele me ligou desesperado dizendo que tinha ocorrido uma colisão e que a central de gás estava vazando muito. Na hora, acionamos a polícia, os bombeiros e a empresa de gás”, relatou.

Segundo a síndica, o veículo, um Volvo preto, entrou na quadra, parou por alguns instantes e depois acelerou bruscamente. O carro derrubou uma placa de sinalização, atingiu um veículo estacionado, que teria sofrido perda total, em seguida, subiu sobre a central de gás, rompendo a tubulação. Depois disso, ainda colidiu com outros dois carros.

“O vazamento foi muito forte. A polícia chegou rapidamente, isolou toda a quadra e nós interditamos a garagem e os elevadores. Pedimos para todos os moradores abrirem as janelas. Foi um susto que ninguém vai esquecer tão cedo”, afirmou Kelly. Ao todo, 24 apartamentos foram diretamente orientados pelas equipes de segurança.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h49 e realizou o isolamento da área e a contenção do vazamento, evitando uma possível explosão. Apesar da gravidade da situação, ninguém ficou ferido. O fornecimento de gás do condomínio foi totalmente interrompido e técnicos da empresa responsável realizaram testes para verificar possíveis danos no reservatório e na rede interna.

O servidor público Elson Souza, 56, morador da quadra, relatou que o cheiro de gás foi o primeiro sinal de que algo estava errado. “Por volta das 4h30 senti um cheiro muito forte de gás, mas achei que fosse no meu apartamento. Depois o porteiro me avisou do acidente. Quando vi a situação, percebi que tinha sido algo muito grave. O maior medo foi o vazamento, poderia ter causado uma tragédia”, disse.

Um dos veículos atingidos foi o de Elson. "Quando desci do apartamento vi o tamanho do estrago. Foi uma perda material, mas o importante é que não houve feridos. Falei com com a esposa do homem que bateu nos carros e já nos acertamos. O que resta é aguardar", contou.

O aposentado, João Carlos Santana, 65, destacou o impacto emocional do ocorrido para quem vive na região. “Foi assustador. Ele saiu empurrando os carros e bateu direto na central de gás. Se tivesse uma pessoa passando ali, especialmente um idoso, teria sido atropelada. A gente fica muito apreensivo”, afirmou. Segundo ele, moradores reclamam há tempos da falta de redutores de velocidade na quadra.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Por conta disso, foi preso e encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

A esposa do motorista compareceu ao local posteriormente e informou que tentará buscar uma forma de arcar com os prejuízos causados aos moradores, já que o veículo não possui seguro para terceiros.