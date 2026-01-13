Condutor é contido após bater em outros veículos e sair do carro armado

Na manhã desta terça-feira (13/1), um motorista foi detido após invadir a faixa contrária, colidir contra dois veículos e descer do carro portando duas facas, gerando risco aos envolvidos, na QNL 7, em Taguatinga. Apesar de não apresentar ferimentos aparentes, o homem, cujo comportamento estava alterado, foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para avaliação e atendimento médico.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a equipe foi acionada às 7h51 para atender uma ocorrência de uma colisão envolvendo três veículos de passeio, um Honda, um Volkswagen e um General Motors. Segundo a Polícia Militar (PMDF), o Honda invadiu a faixa contrária e colidiu com os outros dois automóveis.





Durante o atendimento, o motorista desceu do veículo portando duas facas e apresentando comportamento alterado. Na ocasião, os policiais militares conseguiram convencê-lo a não atacar e a entregar as facas.

Após a sinalização da área, todos os ocupantes dos veículos foram avaliados pelo socorro e não apresentavam lesões aparentes. O motorista do Honda foi contido e encaminhado ao hospital. A previsão é que, depois da liberação médica, ele seja conduzido à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde a ocorrência será apresentada para as providências legais cabíveis.

