Corpo encontrado carbonizado em carro é de mestre de capoeira de 58 anos

O corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em chamas, no Parque Nacional de Brasília, é de um homem identificado como Agnel Tavares Feliciano, 58 anos. A vítima era mestre de capoeira da Associação de Capoeira Ave Branca, do DF.

O corpo de Agnel foi localizado no banco de trás do próprio carro, um Jeep Renegade branco, também totalmente carbonizado, em uma estrada de terra do Parque Nacional que faz divisa com o Assentamento Santa Luzia, na Estrutural.

Os bombeiros foram acionados por volta de 12h12 de segunda-feira (12/1) para conter o incêndio no veículo. Ao término do combate ao fogo, encontraram o corpo do homem no banco de trás. Até esta manhã de terça-feira (13/1), parentes aguardavam o resultado do exame de DNA.

Nas redes sociais, a Associação de Capoeira Ave Branca manifestou-se sobre a morte do mestre. “Estamos de luto pela perda de nosso querido irmão, mestre Neném. Sua dedicação e amor pela capoeira marcaram a vida de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Foi mais do que um capoeirista: um exemplo de força, sabedoria e união.”

O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), que apura as circunstâncias da morte.