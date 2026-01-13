Criminosos armaram encontro amoroso para assassinar e enterrar jovem no DF

André Vitor, 18 anos, o jovem desaparecido desde 4 de janeiro após sair de casa para um encontro com uma mulher, foi vítima de uma emboscada armada por dois homens. O corpo da vítima foi localizado na tarde desta terça-feira (13/1) enterrado em uma cova rasa no lote de uma chácara, em São Sebastião. A Polícia Civil (PCDF) chegou aos autores, ambos de 20 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O suposto encontro teria sido marcado pelas redes sociais. Segundo a família, André saiu em uma moto às 16h de domingo. Ainda de acordo com os parentes, a menina com quem ele teria conversado desativou as redes sociais.

Investigadores da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) iniciaram as apurações e descobriram que o "encontro" era, na verdade, uma armadilha montada pela dupla. Um dos autores usou um adolescente como isca para se infiltrar nas redes sociais e atrair a vítima até uma casa localizada na região da "Baia dos Carroceiros". O crime teria sido motivado por vingança, uma vez que os autores acreditavam que André havia furtado uma motocicleta pertencente a um deles.

Dinâmica

O delegado-adjunto da 30ª DP, Ronney Matsui, explica que, ao chegar no local combinado, André foi rendido e golpeado com facadas. Durante a execução, um dos agressores feriu a mão, o que, segundo depoimentos, ocorreu porque a mão escorregou para a lâmina durante os golpes.

O suspeito chegou a passar por uma cirurgia no Hospital do Paranoá para reparar o tendão rompido, alegando falsamente que teria se ferido ao cortar um coco.

Já preso, um dos autores confessou ter utilizado um carrinho de mão para transportar o corpo da vítima até uma zona rural de difícil acesso e enterrado o jovem em uma cova rasa próximo a um córrego.

Os criminosos também levaram a motocicleta da vítima para o estado de Goiás e a trocaram por outro veículo, na tentativa de eliminar evidências.

A dupla vai responder por ocultação de cadáver, sendo indiciados pelo crime de homicídio qualificado.

