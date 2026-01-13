Ganhadores do sorteio do Nota Legal ainda não se apresentaram

Prazo para os premiados do segundo sorteio do Nota Legal de 2025 indicarem os dados bancários para o recebimento no segundo lote de prêmios se encerra nesta quarta-feira (14). - (crédito: Vinicius de Melo/Ascom/Seec-DF)

Por Luiz Francisco*

O prazo para os premiados do segundo sorteio do Nota Legal de 2025 indicarem os dados bancários para o recebimento no segundo lote de prêmios se encerra nesta quarta-feira (14/1). Alguns ganhadores ainda não se apresentaram à Secretaria de Estado de Economia (Seec-DF) para receber o prêmio. São cinco vencedores de R$ 10 mil; dez de R$ 5 mil; 11 de R$ 1 mil; 161 de R$ 200; e 4.429 de R$ 100.

O valor total distribuído em prêmios no último sorteio foi de R$ 3,5 milhões para 12,6 mil bilhetes. A Seec-DF enviou e-mail para todos os ganhadores do sorteio. Entretanto, por precaução, é necessário que visite o portal: https://www.notalegal.df.gov.br/, inserir os dados cadastrados e conferir. Caso seja o vencedor do prêmio, o contribuinte premiado deve informar os dados bancários para receber o valor sorteado.

A partir de quinta-feira (15/1), os vencedores que se apresentarem receberão no terceiro lote. O prazo médio para pagamento do prêmio é de até 45 dias após o fechamento do lote.



