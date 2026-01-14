InícioCidades DF
Ambulância bate em quatro carros e deixa enfermeira e motorista feridas

Colisão ocorreu em frente ao Tribunal de Justiça do DF, na área central de Brasília. As duas mulheres feridas foram levadas a um hospital para avaliação médica

Acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Uma ambulância particular colidiu contra cinco carros naa tarde desta quarta-feira (14/1) em frente ao Tribunal de Justiça do DF (TJDFT), na área central de Brasília.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o motorista da ambulância bateu, inicialmente, contra um Voyage preto, que transitava na via. Depois, atingiu outros quatro veículos que estavam estacionados: uma Toro cinza; um T-Cross cinza; um Versa cinza; e um Argo branco.

A motorista do Voyage e uma enfermeira que estava dentro da ambulância sofreram ferimentos e foram transportadas a um hospital para avaliação médica. A ambulância não transportava paciente no momento do acidente.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 14/01/2026 20:25
