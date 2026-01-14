PM prende grupo com drogas e arma na Candangolândia - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu dois adolescentes e prendeu dois adultos na noite desta terça-feira (13/1), na Candangolândia, durante uma operação do Grupo Tático Operacional (GTOP 21).

Segundo a PM, os menores foram apreendidos por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Uma mulher foi detida por receptação culposa. A ocorrência foi registrada por volta das 18h50, na QR 4, conjunto A.

De acordo com a corporação, os adolescentes atuavam no comércio de drogas na modalidade delivery e seriam responsáveis pelo abastecimento de entorpecentes na região central de Brasília.

Durante a ação, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, 13 munições, cerca de 5,5 quilos de maconha, 680 gramas de skunk, 66 gramas de dry, 148 gramas de cocaína e 35 comprimidos de Rohypnol, além de dinheiro em espécie, materiais usados para embalar drogas e um celular com registro de roubo ou furto.

O caso foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Os adultos foram conduzidos à delegacia de flagrante.

