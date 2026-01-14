Capotamento na BR-060 deixa quatro feridos na divisa do DF com Goiás - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um capotamento na BR-060, na divisa entre o Distrito Federal e Goiás, deixou quatro pessoas feridas na noite de terça-feira (13/1). O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e ocorreu em um trecho de intenso fluxo de veículos, próximo ao Engenho das Lages.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram um Fiat Palio branco que havia capotado e saído da pista, parando no canteiro central entre as duas vias da rodovia.

A condutora e três passageiros receberam atendimento pré-hospitalar ainda no local, seguindo os protocolos de socorro a vítimas de trauma. Dois ocupantes apresentavam suspeita de fraturas, enquanto os outros dois tiveram apenas escoriações. Todos estavam conscientes e orientados e foram encaminhados a um hospital de referência para avaliação médica.

Além do atendimento às vítimas, as equipes do CBMDF atuaram na segurança da cena, realizando a estabilização do veículo e adotando medidas preventivas contra incêndio, a fim de evitar novos riscos na rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a responsabilidade pelo local após o socorro. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre as causas do capotamento.