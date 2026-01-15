Homem é baleado em São Sebastião nesta quarta feira (14)

CBMDF atende ocorrência de ferimento por arma de fogo em São Sebastião - (crédito: Ilustração/pacifico)

Um homem foi baleado quatro vezes no Núcleo Rural Capão Comprido, em São Sebastião, nesta quarta-feira (14/1). A vítima levou três tiros nas costas e um no abdômen.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência, às 20h15, e foram empenhadas três viaturas de socorro para o atendimento.

Os militares socorreram o homem e o levaram para a unidade hospitalar mais próxima. Em nota, a CBMDF informou que a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) esteve presente no local e que a Polícia Civil foi notificada para o início das investigações.



