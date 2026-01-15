Homem é preso por tráfico de drogas e posse de arma de fogo

O homem informou que utilizava o imóvel apenas para armazenar os materiais apreendidos - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na Ceilândia. A ação dos policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar (PMDF) resultou na apreensão de entorpecentes, munições, uma arma de fabricação artesanal e diversos objetos com indícios de ligação com a atividade criminosa.

A corporação recebeu a denúncia, na quarta-feira (14/1), que um indivíduo realizava o comércio das drogas nas proximidades de um mercado da região. Com base nas características informadas, as equipes foram até o local e identificaram dois suspeitos que, ao perceberem a aproximação policial, tentaram fugir em direções opostas. Durante a fuga, um deles dispensou um objeto.

Após a abordagem, não foi encontrado nada de ilícito inicialmente com os envolvidos. Um dos abordados era um adolescente, que relatou aos policiais que havia sido convidado pelo suspeito maior de idade para realizar entregas de entorpecentes, por meio de aplicativo de corrida. Ele contou que não sabia quem seriam os destinatários nem os locais das entregas e afirmou ainda que a droga teria sido escondida nas proximidades, sem saber apontar o local exato.

Durante a ocorrência, um motociclista se aproximou da equipe e informou que havia visto um dos suspeitos dispensar uma sacola em uma lixeira próxima ao mercado. Os policiais localizaram o objeto e encontraram uma substância entorpecente esverdeada, com características de droga sintética conhecida como “Ice”.

A PMDF seguiu com as investigações e foi até um imóvel vinculado ao suspeito. No local, os policiais constataram que a residência não apresentava sinais de moradia e aparentava ser utilizada exclusivamente como depósito de materiais ilícitos. Não havia móveis nem indícios de ocupação, e testemunhas relataram que já haviam ouvido disparos de arma de fogo no endereço.

No interior do imóvel, foram apreendidos 23 cartuchos de munição calibre .22 intactos, uma arma de fogo caseira de pequeno porte do mesmo calibre, com aparência semelhante a uma caneta ou lanterna, sete aparelhos celulares (seis iPhones e um Android), 14 capas de celular, uma máquina de cartão e uma balança de precisão.

O homem informou que utilizava o imóvel apenas para armazenar os materiais apreendidos e não soube informar a procedência dos aparelhos celulares. Ele já possui passagens anteriores pelo crime de receptação.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) para as providências cabíveis. O adolescente foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II).