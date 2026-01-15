Calor predomina no DF com máxima de até 31° nesta quinta

O calor volta a ganhar destaque no Distrito Federal, nesta quinta-feira (15/1). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica temperaturas elevadas ao longo do dia, com máxima entre 30 °C e 31 °C, no Plano Piloto, com a sensação de tempo seco e abafado típica desta época do ano. A mínima registrada foi de 17 °C, mas o alívio das primeiras horas da manhã deu lugar rapidamente ao calor intenso.

Segundo o meteorologista do Inmet, Danilo Cabral a umidade chegou a 95%, enquanto a mínima deve ficar em torno de 35% a 40%, no Plano Piloto. “Não há nenhum fenômeno de grande escala atuando na nossa região. É uma condição comum da estação, com transporte de umidade em baixos e médios níveis”, afirmou.

Apesar do predomínio do calor, a previsão aponta variação de nebulosidade ao longo do dia e possibilidade de chuvas isoladas no fim da tarde. Essas precipitações, no entanto, não devem ser generalizadas e ocorrem de forma pontual, sem impacto significativo na queda das temperaturas.

Para os próximos dias, o cenário se mantém parecido. Segundo o especialista, até o fim de semana, o DF deve continuar com calor intenso e apenas de chuvas localizadas. A mudança mais significativa no tempo está prevista apenas para a próxima semana, a partir de segunda-feira. Enquanto isso, a recomendação é redobrar os cuidados com hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia.

