Celina Leão anuncia projeto de criação da Casa da Mãe Atípica no DF

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, anunciou o projeto para a criação da Casa da Mãe Atípica, um novo espaço voltado ao acolhimento, cuidado e atenção às mães que dedicam integralmente suas vidas aos filhos com deficiência. O anúncio foi feito durante o evento realizado na Casa da Mulher Brasileira, nesta quinta-feira (15/1).

Celina explicou que fez um pedido à secretária da Mulher, Giselle Ferreira, para que fosse identificado um espaço adequado dentro do Parque da Cidade. “Nós vamos fazer esse espaço para cuidar das nossas mãezinhas que precisam de atendimento, porque elas cuidam o tempo inteiro. E quem cuida delas?”, questionou a governadora. Segundo ela, a realidade de muitas dessas mulheres é marcada pela sobrecarga, especialmente nos casos em que são abandonadas pelos companheiros e assumem sozinhas o cuidado de crianças com deficiência.

A governadora em exercício contou que chegou a receber um vídeo com a sugestão inicial de espaço, mas pediu que fosse avaliada uma área maior e mais adequada. Em princípio, o local será ao lado da administração do Parque da Cidade, considerado estratégico pela centralidade e potencial para sediar um projeto piloto. “A gente precisa de um espaço central para fazer essa experiência, um lugar grande, válido, que permita acolher essas mulheres da forma que elas merecem”, afirmou.

Celina Leão destacou que a proposta da Casa da Mãe Atípica vai além de um espaço físico. O projeto prevê um ambiente de convivência e troca de experiências, com a presença do governo por meio de grupos reflexivos, atendimento com psiquiatras e psicólogos, além de ações voltadas ao bem-estar físico e emocional. Para realizar a iniciativa, a governadora em exercício informou que articulou a participação da Secretaria da Mulher e da Secretaria de Obras, uma vez que o espaço precisará de reformas e adaptações.

Segundo Celina, a ideia é ocupar uma estrutura existente no parque e transformá-la em um local que promova saúde integral. “É trazer profissionais da área da saúde, desenvolver um projeto que envolva saúde da mulher e esporte, com terapias alternativas, pensando em quem cuida o tempo inteiro”, explicou. Ela reforçou que a escuta dessas mães tem sido decisiva para a construção do projeto. “Elas me dizem: 'Eu estou muito cansada, eu preciso de alguém para cuidar de mim'”, relatou.

Entre as atividades previstas para a Casa da Mãe Atípica estão aulas de ioga, cursos em parceria com o Sebrae, momentos de reflexão e ações voltadas ao fortalecimento emocional dessas mulheres. Para Celina Leão, o próprio ambiente do Parque da Cidade contribui para esse cuidado. “O parque já remete a algo tranquilo, algo bom. Eu tenho certeza absoluta de que essa Casa da Mãe Atípica, naquele lugar, vai ser um marco para as nossas mães”, concluiu..