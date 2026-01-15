Polícia desmantela esquema de compra, armazenamento e venda de drogas no DF

Uma operação da Polícia Civil (PCDF), deflagrada nesta quinta-feira (15/1), mobilizou 80 policiais no combate a uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas em Ceilândia. O esquema contava com uma sofisticada estratégia de compra, armazenamento e revenda de entorpecentes. Oito pessoas foram presas.

Os investigadores da 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) iniciaram as apurações no primeiro semestre de 2025. O “cabeça” do esquema, identificado como Washington, é proprietário de duas distribuidoras de bebidas na região e usava os estabelecimentos para lavar o dinheiro oriundo da venda das drogas.

Segundo o delegado Fernando Rodrigues, da 24ª DP, Washington e um comparsa compravam as cargas de drogas de outros estados para revender a traficantes de médio e grande porte, sendo a maioria residentes do Setor O. “Tínhamos pessoas responsáveis pela manutenção do depósito da droga e distribuidores para pulverizar”, destacou.

Além de Washington, foram presas outras sete pessoas. Nos endereços alvos dos mandados de busca e apreensão, a polícia apreendeu R$ 82 mil em espécie, 13kg de skunk e 3kg de crack. A Justiça determinou ainda o bloqueio de 16 carros e quatro imóveis.