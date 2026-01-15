TJDFT reinaugura Palacinho após mais de dois anos fechado para obras

Cerimônia teve a presença de magisrados e autoridades do Executivo local - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) reinaugurou o edifício conhecido como Palacinho, localizado no Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, após mais de dois anos fechado para obras. A cerimônia, realizada nesta quinta-feira (15/1), marcou a conclusão da segunda e última etapa da revitalização do prédio, que estava interditado desde fevereiro de 2019 por questões estruturais.

Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o Palacinho integra o conjunto arquitetônico do complexo-sede do TJDFT e é considerado um dos principais patrimônios históricos do Poder Judiciário local. Após a reinauguração, o prédio volta a sediar a presidência, a vice-presidência, a corregedoria, a administração do Tribunal e o plenário, onde são julgados os processos da segunda instância.

Na ocasião, o presidente do TJDFT, desembargador Waldir Leôncio Júnior, destacou o valor simbólico e institucional do edifício. “O Palacinho é a joia da coroa do Tribunal e representa um patrimônio que pertence à sociedade”, disse. O magistrado ressaltou que a revitalização devolve ao Judiciário um espaço essencial, preservando sua história, funcionalidade e valor arquitetônico.

O presidente enfatizou que a obra reafirma o compromisso do Tribunal com a boa gestão dos recursos públicos, a preservação do patrimônio histórico e a adequação do prédio aos padrões técnicos e de segurança exigidos atualmente. “Não se trata apenas de um prédio bonito, mas de um espaço que precisa estar à altura da importância institucional que ele representa”, afirmou.

Revitalização

As obras da segunda etapa tiveram início em setembro de 2024 e custaram R$ 8,2 milhões. Os trabalhos incluíram intervenções nas áreas de arquitetura, sistemas hidrossanitários, prevenção e combate a incêndio, climatização, impermeabilização e drenagem e modernização da infraestrutura predial.

A primeira fase da revitalização havia sido concluída em dezembro de 2023 e envolveu o reforço estrutural da laje de cobertura e da base da escada de acesso ao plenário. Com a entrega da segunda etapa, o processo de recuperação do Palacinho foi finalizado.

Presente na solenidade, a governadora em exercício Celina Leão destacou a relevância da recuperação do edifício. “A recuperação deste espaço é realmente dar a essa cidade, que é patrimônio histórico da humanidade, a grandeza que ela precisa”, afirmou a chefe do Buriti.

O primeiro vice-presidente do tribunal, desembargador Roberval Belinati, também ressaltou a importância da obra e o cuidado com o uso dos recursos públicos. Ele lembrou que houve um processo técnico criterioso para garantir a recuperação do prédio e destacou que o Palacinho abriga a administração central de um dos maiores tribunais do país.