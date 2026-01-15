Prefeito de Caldas Novas (GO) decreta calamidade por epidemia de dengue

O prefeito de Caldas Novas (GO), Kleber Marra, decretou situação de calamidade pública no município por causa da alta incidência de casos de dengue registrados nos primeiros 12 dias do ano. Segundo o decreto publicado na última terça-feira (13/1), a Secretaria Municipal de Saúde notificou 87 casos suspeitos da doença.

O documento ressalta ainda que houve 36 notificações de casos de Chikungunya — arbovirose também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti — no mesmo período. Com registros superiores em comparação com o mesmo período de anos anteriores, o governo reconhece que há um início de uma severa epidemia, o que representa um grave risco à saúde pública. O Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, um dia antes, informou à prefeitura sobre uma sobrecarga no sistema de saúde local.

Para tentar conter o avanço da doença, a prefeitura reconheceu que é necessário adotar medidas administrativas para enfrentar o problema, como aquisição de medicamentos, testes rápidos, inseticidas, Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e outros materiais necessários às ações de combate às arboviroses e assistência à saúde.

Além disso, a prefeitura autorizou a contratação de profissionais por tempo determinado e a locação de veículos e máquinas para a limpeza de áreas públicas e privadas. Todos os servidores públicos municipais, principalmente os da área da saúde e limpeza urbana, estão sujeitos à convocação para a realização de horas extras e para a participação em mutirões e ações de campo.