Obituário: 45 funerais no DF nesta quinta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (15/1):
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Campo da Esperança
- Ademilson Ribeiro Viana, 49 anos
- Antônia Maria Alves Silva, 72 anos
- Benito Lima Vasconcelos, 87 anos
- Genésio Félix da Costa, 87 anos
- Indiapoti Silva Matos Medeiros, 65 anos
- Ivanil Jesus dos Santos, 69 anos
- José Alves da Silva, 72 anos
- José Cláudio Barbosa, 77 anos
- Juracy Rebouça da Costa Oliveira, 90 anos
- Márcio Cunha Portilho, 45 anos
- Maria Dvani Moreira de Almeida, 73 anos
- Marilda de Oliveira e Souza Reis, 69 anos
- Marisa Modesta de Oliveira, 59 anos
- Pedro Mota dos Santos, 77 anos
- Ricardo D'Avila Silva, 68 anos
- Sebastiana Nonata de Sousa Oliveira, 78 anos
- Sebastião Guimarães, 84 anos
- Veronicia Maria de Aguiar, 65 anos
- Yale Castelo Branco Matutino Gomes, 95 anos
Taguatinga
- Bruno da Conceição Silva, 43 anos
- Dario Pereira dos Santos, 49 anos
- Fábio Soares da Rocha, 41 anos
- Gentil Ferreira de Souza, 65 anos
- José Waldemir Francisco de Souza, 74 anos
- Lucca Cristhian Barbosa Rodrigues, menos de 1 ano
- Maria de Jesus Gomes Silva, 89 anos
- Maria Sufia de Oliveira Lima, 74 anos
- Marilene Hallier de Castro, 73 anos
- Ondina Maria dos Reis, 88 anos
- Terezinha Cabral de Sousa, 99 anos
Gama
- Antônio Francisco da Silva, 78 anos
- Esther Rodrigues das Neves Costa, menos de 1 ano
- Juarez Resende, 29 anos
- Maria Servola de Barros, 90 anos
Planaltina
- André Vitor Feliciano Maciel, 18 anos
- Arlene dos Santos Dias, menos de 1 ano
- Maria Edineide Martins de Souza, 36 anos
- Marlice José Gomes, 64 anos
- Neusa Maria da Silva, 60 anos
Brazlândia
- Elisa Ribeiro Lopes Pereira, 65 anos
- Maria da Assunção da Silva Oliveira, 85 anos
- Weslei de Lacerda da Silva Sá, 41 anos
Sobradinho
- Rafael Pereira Gomes Pessoa, 23 anos
Jardim Metropolitano
- Zélia Ferreira Lima, 93 anos
- Wanderson Ricardo Santos, 48 anos
Saiba Mais
postado em 15/01/2026 17:53