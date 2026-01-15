Obituário: 45 funerais no DF nesta quinta-feira; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (15/1):

Campo da Esperança



Ademilson Ribeiro Viana, 49 anos



Antônia Maria Alves Silva, 72 anos



Benito Lima Vasconcelos, 87 anos



Genésio Félix da Costa, 87 anos



Indiapoti Silva Matos Medeiros, 65 anos



Ivanil Jesus dos Santos, 69 anos



José Alves da Silva, 72 anos



José Cláudio Barbosa, 77 anos



Juracy Rebouça da Costa Oliveira, 90 anos



Márcio Cunha Portilho, 45 anos



Maria Dvani Moreira de Almeida, 73 anos



Marilda de Oliveira e Souza Reis, 69 anos



Marisa Modesta de Oliveira, 59 anos



Pedro Mota dos Santos, 77 anos



Ricardo D'Avila Silva, 68 anos



Sebastiana Nonata de Sousa Oliveira, 78 anos



Sebastião Guimarães, 84 anos



Veronicia Maria de Aguiar, 65 anos



Yale Castelo Branco Matutino Gomes, 95 anos

Taguatinga



Bruno da Conceição Silva, 43 anos



Dario Pereira dos Santos, 49 anos



Fábio Soares da Rocha, 41 anos



Gentil Ferreira de Souza, 65 anos



José Waldemir Francisco de Souza, 74 anos



Lucca Cristhian Barbosa Rodrigues, menos de 1 ano



Maria de Jesus Gomes Silva, 89 anos



Maria Sufia de Oliveira Lima, 74 anos



Marilene Hallier de Castro, 73 anos



Ondina Maria dos Reis, 88 anos



Terezinha Cabral de Sousa, 99 anos

Gama



Antônio Francisco da Silva, 78 anos



Esther Rodrigues das Neves Costa, menos de 1 ano



Juarez Resende, 29 anos



Maria Servola de Barros, 90 anos

Planaltina



André Vitor Feliciano Maciel, 18 anos



Arlene dos Santos Dias, menos de 1 ano



Maria Edineide Martins de Souza, 36 anos



Marlice José Gomes, 64 anos



Neusa Maria da Silva, 60 anos

Brazlândia



Elisa Ribeiro Lopes Pereira, 65 anos



Maria da Assunção da Silva Oliveira, 85 anos



Weslei de Lacerda da Silva Sá, 41 anos

Sobradinho



Rafael Pereira Gomes Pessoa, 23 anos

Jardim Metropolitano

