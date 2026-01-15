InícioCidades DF
LUTO

Obituário: 45 funerais no DF nesta quinta-feira; veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 15 de janeiro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (15/1): 

Campo da Esperança

  • Ademilson Ribeiro Viana, 49 anos
  • Antônia Maria Alves Silva, 72 anos
  • Benito Lima Vasconcelos, 87 anos
  • Genésio Félix da Costa, 87 anos
  • Indiapoti Silva Matos Medeiros, 65 anos
  • Ivanil Jesus dos Santos, 69 anos
  • José Alves da Silva, 72 anos
  • José Cláudio Barbosa, 77 anos
  • Juracy Rebouça da Costa Oliveira, 90 anos
  • Márcio Cunha Portilho, 45 anos
  • Maria Dvani Moreira de Almeida, 73 anos
  • Marilda de Oliveira e Souza Reis, 69 anos
  • Marisa Modesta de Oliveira, 59 anos
  • Pedro Mota dos Santos, 77 anos
  • Ricardo D'Avila Silva, 68 anos
  • Sebastiana Nonata de Sousa Oliveira, 78 anos
  • Sebastião Guimarães, 84 anos
  • Veronicia Maria de Aguiar, 65 anos
  • Yale Castelo Branco Matutino Gomes, 95 anos

Taguatinga

  • Bruno da Conceição Silva, 43 anos
  • Dario Pereira dos Santos, 49 anos
  • Fábio Soares da Rocha, 41 anos
  • Gentil Ferreira de Souza, 65 anos
  • José Waldemir Francisco de Souza, 74 anos
  • Lucca Cristhian Barbosa Rodrigues, menos de 1 ano
  • Maria de Jesus Gomes Silva, 89 anos
  • Maria Sufia de Oliveira Lima, 74 anos
  • Marilene Hallier de Castro, 73 anos
  • Ondina Maria dos Reis, 88 anos
  • Terezinha Cabral de Sousa, 99 anos

Gama

  • Antônio Francisco da Silva, 78 anos
  • Esther Rodrigues das Neves Costa, menos de 1 ano
  • Juarez Resende, 29 anos
  • Maria Servola de Barros, 90 anos

Planaltina

  • André Vitor Feliciano Maciel, 18 anos
  • Arlene dos Santos Dias, menos de 1 ano
  • Maria Edineide Martins de Souza, 36 anos
  • Marlice José Gomes, 64 anos
  • Neusa Maria da Silva, 60 anos

Brazlândia

  • Elisa Ribeiro Lopes Pereira, 65 anos
  • Maria da Assunção da Silva Oliveira, 85 anos
  • Weslei de Lacerda da Silva Sá, 41 anos

Sobradinho

  • Rafael Pereira Gomes Pessoa, 23 anos

Jardim Metropolitano

  • Zélia Ferreira Lima, 93 anos
  • Wanderson Ricardo Santos, 48 anos

