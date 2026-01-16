57 ônibus da Urbi foram atingidos em atos de vandalismo no DF

Ataques com pedras e bolinhas de gude ocorreram enquanto os ônibus estavam em operação e transportavam passageiros pela cidade - (crédito: Material cedido ao Correio)

O número de ônibus da Urbi danificados durante os atos de vandalismo registrados na noite desta quinta-feira (15/1) chegou a 57, segundo atualização da empresa. Até o momento, há sete vítimas com ferimentos leves, após ataques com pedras e bolinhas de gude, que ocorreram enquanto os ônibus estavam em operação e transportavam passageiros pela cidade.

Em nota, a empresa de transporte público se manifestou sobre os diversos atos criminosos. “As ações colocaram em risco a vida de passageiros, motoristas e demais pessoas, além de impactarem diretamente a prestação de um serviço essencial à população, no exercício do direito de ir e vir”, comunicou. A Urbi infomou que autoridades competentes foram acionadas de forma imediata, e a empresa está colaborando integralmente com as investigações, disponibilizando todas as informações necessárias para a apuração dos fatos e responsabilização dos envolvidos.

“A Urbi repudia veementemente qualquer tipo de violência e reforça que a segurança dos passageiros, dos trabalhadores e da comunidade é prioridade absoluta, bem como a manutenção do transporte público com responsabilidade e respeito à vida”, concluiu.

As ocorrências foram registradas no Núcleo Bandeirante, Samambaia, Taguatinga, Recanto das Emas, Ceilândia e na via EPIA. Informações preliminares apontam que os atos de vandalismo podem ter sido motivados como uma suposta represália à demissão recente de funcionários da empresa.

Representantes do Sindicato dos Rodoviários estiveram na 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde foi registrada a ocorrência. A Polícia Civil do Distrito Federal segue investigando o caso, e a principal linha de apuração considera a possibilidade de que os ataques estejam relacionados a conflitos trabalhistas recentes.

