Churrasco cancelado: PM barra 500kg de carvão ilegal na DF-130

Carga vinda de Goiás não possuía documentação ambiental obrigatória; condutor foi autuado por crime ambiental em São Sebastião

O motorista não apresentou o Documento de Origem Florestal (DOF) do carvão nem notas fiscais - (crédito: Divulgação/PMDF)
A Polícia Militar (PMDF) interceptou uma carga de meia tonelada de carvão vegetal que estava sendo transportada de forma irregular. O flagrante ocorreu por volta das 18h, na altura do km 46 da rodovia DF-130, na região de São Sebastião, durante um bloqueio estratégico montado para coibir infrações.

A abordagem foi realizada por equipes do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), na noite dessa quarta-feira (14/1). Ao vistoriarem o veículo, os policiais encontraram o produto. O motorista não apresentou o Documento de Origem Florestal (DOF) nem notas fiscais.

Ao ser questionado pelos militares, o condutor revelou que a carga foi produzida em Goiás e tinha como destino final a região do Café Sem Troco, no Distrito Federal. Diante das irregularidades, o veículo e o material foram retidos. O motorista foi encaminhado à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime contra o meio ambiente. 

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 15/01/2026 20:32
