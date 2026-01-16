InícioCidades DF
SINISTRO DE TRÂNSITO

Motociclista morre após colisão com caminhão na BR-070

Tragédia ocorreu na manhã desta quinta-feira (16), no sentido Águas Lindas de Goiás, e teve óbito constatado no local

Motociclista morre após colisão com caminhão na BR-070 - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Motociclista morre após colisão com caminhão na BR-070 - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um grave sinistro de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (16/1) na BR-070, após a Barragem do Descoberto, no sentido Águas Lindas de Goiás (GO). A colisão envolveu um caminhão e uma motocicleta e resultou na morte do motociclista.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 8h46 e mobilizou três viaturas para atender à ocorrência. Ao chegarem à rodovia, as equipes realizaram o isolamento da área, a sinalização da via e o gerenciamento dos riscos para garantir a segurança dos demais condutores.

Os bombeiros localizaram o motociclista já sem sinais vitais, não sendo possível qualquer intervenção de salvamento em razão da gravidade das lesões.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pela preservação do local e pelo controle do tráfego na região. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também foi acionada para os procedimentos legais e para a investigação do caso. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Davi Cruz*
16/01/2026 10:55
