Incêndio de grandes proporções atinge comércio em Samambaia

Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial, na QR 321 de Samambaia, na quinta-feira (15/1). O fogo começou por razões ainda desconhecidas e se espalhou rapidamente pela loja. As chamas provocaram grande quantidade de fumaça, chamando a atenção de moradores da região. Não há registro de vítimas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 22h51, e encaminhou oito viaturas para combater às chamas. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o estabelecimento tomado pelo fogo e com intensa fumaça saindo da edificação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os socorristas iniciaram o combate ao incêndio com o uso de linhas de mangueiras pressurizadas, conseguindo conter as chamas e impedir que o fogo se propagasse para imóveis vizinhos. Os bombeiros também realizaram buscas no interior do comércio para verificar a possível presença de vítimas, o que foi descartado.

Após o controle total do incêndio, os militares realizaram o trabalho de rescaldo, procedimento essencial para eliminar focos remanescentes e evitar a reignição do fogo. A perícia do CBMDF foi acionada para apurar as causas do incêndio.

O local foi deixado sob os cuidados do proprietário. As circunstâncias que deram início ao incêndio seguem sob investigação.