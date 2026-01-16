Depredação de ônibus pode ter a ver com demissões, diz secretário

Ônibus foram depredados com pedras enquanto estavam em movimento - (crédito: Divulgação/Urbi)

De acordo com o secretário de Mobilidade do Distrito Federal, Zeno Gonçalves, a depredação de 57 ônibus na noite de quinta-feira (15/1) pode ter a ver com demissões por justa causa de três funcionários da empresa Urbi. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso.

"Nós acreditamos que seja um grupo dissidente da atual diretoria do sindicato que orquestrou ou incentivou esse tipo de atitude. A Secretaria de Segurança também acompanha, a vice-governadora determinou a apuração rigorosa, porque o que nós presenciamos foram atos terríveis que poderiam ter culminado uma tragédia pior", disse Zeno Gonçalves.

Um total de 57 veículos foram depredados na quinta-feira (15/1). Destes, 47 já voltaram a operar normalmente nesta sexta-feira (16/1) pela manhã. "Nós estamos acompanhando e estamos preocupados porque podem ocorrer outras retaliações. Está sendo reforçado o policiamento no entorno das garagens da Urbi, justamente para evitar que algo pior possa acontecer. Mas, aparentemente, foi apenas um ato isolado, um fato que não afeta outras operadoras", afirmou o secretário.

Imagens das câmeras internas dos ônibus e dados de GPS com a localização de onde ocorreram as depredações foram entregues à Polícia Civil. De acordo com o secretário Zeno Gonçalves, alguns dos criminosos já foram localizados.