Homem é preso em Brazlândia após agredir namorado da ex-mulher

Por Luiz Francisco*—A Polícia Civíl do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na manhã desta sexta-feira (16/1), um homem que agrediu o atual namorado de uma ex-mulher. O agressor tinha histórico de violência doméstica contra a ex-companheira e de violação de prisão domiciliar, além de monitoramento eletrônico.

As investigações tiveram início após um caso de violência física registrado em vídeo que repercutiu nas redes sociais. As imagens mostram uma mulher golpeando um homem que estava sentado em um bar, em Brazlândia. No vídeo, estão registrados socos e pontapés contra o homem até a mulher ser retirada por terceiros. Após a repercussão, foi registrada a ocorrência na 18ª Delegacia de Polícia de Brazlândia, da PCDF, e a conduta da mulher foi autuada como lesão corporal.

No entanto, as investigações apontam que a motivação da mulher ter golpeado o homem configura caso de agressão física. Segundo a apuração, na noite de 12 de janeiro, em um bar também localizado em Brazlândia, houve uma emboscada contra a mulher e o namorado. A ação foi realizada pelo ex-companheiro, o homem agredido no vídeo e outro amigo, que iniciaram as agressões. A mulher sofreu lesões leves ao tentar intervir.

Segundo a apuração policial, o ex-companheiro da mulher tem histórico reiterado de violência doméstica contra a mesma vítima, incluindo descumprimentos de medidas protetivas, condenação criminal transitada em julgado e até violação de prisão domiciliar e de monitoramento eletrônico.

Em razão da gravidade dos fatos e do risco concreto à integridade física da vítima, foi decretada a prisão preventiva do ex-companheiro da mulher, com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a efetividade das medidas protetivas.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel