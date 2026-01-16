Linha de ônibus especial vai ligar Rodoviária a evento no Setor de Clubes Sul

Quem for de transporte público ao evento Verão R2, a partir deste final de semana, vai contar com a linha de ônibus 103.4, que vai sair da Rodoviária do Plano Piloto entre este sábado (17) e 15 de fevereiro.]
De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, o serviço será operado pela empresa Piracicabana e vai funcionar de acordo com a demanda. O embarque pode ser feito na Plataforma A, Box 16. A tarifa é de R$ 3,80, e aos domingos os passageiros embarcam gratuitamente, por conta do programa Vai de Graça.
O Verão R2 será realizado na área de eventos Na Praia Parque, no Setor de Clubes Sul, Trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe.
Confira a seguir os horários em que a linha vai funcionar:
Sábado (dia 17) - das 16h às 4h
Dia 22/1 - das 20h às 4h
Dia 23/1 - das 20h às 4h
Dia 31/1 - das 16h às 4h
6/2 - das 20h às 4h
7/2 - das 16h às 4h
8/2 - das 9h às 18h
13/2 - das 16h às 4h
14/2 - das 16h às 4h
15/2 - das 16h às 4h.