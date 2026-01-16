InícioCidades DF
Linha de ônibus especial vai ligar Rodoviária a evento no Setor de Clubes Sul

Serviço começa a funcionar neste sábado (17), com tarifa de R$ 3,80; aos domingos, é de graça

Rodoviária do Plano Piloto - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)
Quem for de transporte público ao evento Verão R2, a partir deste final de semana, vai contar com a linha de ônibus 103.4, que vai sair da Rodoviária do Plano Piloto entre este sábado (17) e 15 de fevereiro.]

De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, o serviço será operado pela empresa Piracicabana e vai funcionar de acordo com a demanda. O embarque pode ser feito na Plataforma A, Box 16. A tarifa é de R$ 3,80, e aos domingos os passageiros embarcam gratuitamente, por conta do programa Vai de Graça.

O Verão R2 será realizado na área de eventos Na Praia Parque, no Setor de Clubes Sul, Trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe.

Confira a seguir os horários em que a linha vai funcionar:

Sábado (dia 17) - das 16h às 4h

Dia 22/1 - das 20h às 4h

Dia 23/1 - das 20h às 4h

Dia 31/1 - das 16h às 4h

6/2 - das 20h às 4h

7/2 - das 16h às 4h

8/2 - das 9h às 18h

13/2 - das 16h às 4h

14/2 - das 16h às 4h

15/2 - das 16h às 4h.

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 16/01/2026 17:34
