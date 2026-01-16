Ovelha que circulava pelo Túnel Rei Pelé morre após acidente

Uma ovelha morreu na manhã desta sexta-feira (16/1), após ser atropelada em Taguatinga. O animal foi visto na tarde de quinta-feira (15) circulando pelas imediações do Taguaparque e do Túnel Rei Pelé, colocando motoristas em alerta.

Imagens registradas por pessoas que passavam pelo local mostram a ovelha andando pelas vias em diferentes horários do dia. Em um dos vídeos, o animal aparece correndo na mesma direção dos carros dentro do túnel.

Em outro registro, um homem tenta conter a ovelha, mas tropeça e cai. O animal corre em direção à pista e é atingido por um veículo. Apesar do impacto, a ovelha se levanta e continua correndo para o outro lado da via.

Na manhã desta sexta-feira, o corpo do animal foi encontrado no Taguaparque por frequentadores do local.

Ainda não há informações confirmadas sobre o que provocou o acidente e nem sobre o estado de saúde do motociclista envolvido.

O Correio tentou contato com o Batalhão de Policiamento Ambiental do Distrito Federal, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.