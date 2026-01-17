Obituário: 32 funerais no DF neste sábado; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (17/1):
Campo da Esperança
- Antônio Barbosa Sandoval, 87 anos
- Daria Meira de Vasconcelos Prugner, 68 anos
- Doralice de Fátima Amaral Sousa, 69 anos
- Egle Silveira Lopes Matiussi, 87 anos
- Esdras Dias, 88 anos
- Imeri de Oliveira Neves, 79 anos
- João Batista Assis de Souza, 70 anos
- Jorge da Motta e Silva, 88 anos
- Jorge Romão Simão, 96 anos
- José Inácio da Silva, 71 anos
- Márcio Damião Rodrigues, 55 anos
- Marlida Almeida Villela, 87 anos
- Williams Miguel Freire, 61 anos
Taguatinga
- Agnel Tavares Feliciano, 58 anos
- Aparecida Maria de Faria, 79 anos
- Azenilza Pereira de Freitas, 71 anos
- Cândida Duarte da Paixão, 88 anos
- Carlos Diego da Silva Nunes, 36 anos
- Geraldo Rodrigues da Silva, 78 anos
- Lindaura Joviniana Gomes, 96 anos
- Maria Auxiliadora Ferreira, 76 anos
- Maria Clara de Morais, 85 anos
- Neemias Rezende de Souza, 47 anos
- Rafael Freitas Farias, 38 anos
- Reinaldo Arrelaro, 82 anos
Gama
- Dermeval Lopes de Oliveira, 87 anos
- Leonardo Figueira, 49 anos
Planaltina
- Coraci Ferreira da Silva, 68 anos
- Manoel Rodrigues de Sousa, 79 anos
Sobradinho
- Geruza Martins de Sousa, 83 anos
Jardim Metropolitano
- Alexandre Pereira dos Santos, 71 anos
- Salvador Gomes de Olinda, 82 anos (cremação)
postado em 17/01/2026 20:32 / atualizado em 17/01/2026 20:37