Obituário: 32 funerais no DF neste sábado; veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 17 de janeiro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (17/1):

Campo da Esperança

  • Antônio Barbosa Sandoval, 87 anos
  • Daria Meira de Vasconcelos Prugner, 68 anos
  • Doralice de Fátima Amaral Sousa, 69 anos
  • Egle Silveira Lopes Matiussi, 87 anos
  • Esdras Dias, 88 anos
  • Imeri de Oliveira Neves, 79 anos
  • João Batista Assis de Souza, 70 anos
  • Jorge da Motta e Silva, 88 anos
  • Jorge Romão Simão, 96 anos
  • José Inácio da Silva, 71 anos
  • Márcio Damião Rodrigues, 55 anos
  • Marlida Almeida Villela, 87 anos
  • Williams Miguel Freire, 61 anos

Taguatinga

  • Agnel Tavares Feliciano, 58 anos
  • Aparecida Maria de Faria, 79 anos
  • Azenilza Pereira de Freitas, 71 anos
  • Cândida Duarte da Paixão, 88 anos
  • Carlos Diego da Silva Nunes, 36 anos
  • Geraldo Rodrigues da Silva, 78 anos
  • Lindaura Joviniana Gomes, 96 anos
  • Maria Auxiliadora Ferreira, 76 anos
  • Maria Clara de Morais, 85 anos
  • Neemias Rezende de Souza, 47 anos
  • Rafael Freitas Farias, 38 anos
  • Reinaldo Arrelaro, 82 anos

Gama

  • Dermeval Lopes de Oliveira, 87 anos
  • Leonardo Figueira, 49 anos

Planaltina

  • Coraci Ferreira da Silva, 68 anos
  • Manoel Rodrigues de Sousa, 79 anos

Sobradinho

  • Geruza Martins de Sousa, 83 anos 

Jardim Metropolitano

  • Alexandre Pereira dos Santos, 71 anos
  • Salvador Gomes de Olinda, 82 anos (cremação)

 

