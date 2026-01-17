Obituário: 32 funerais no DF neste sábado; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (17/1):

Campo da Esperança

Antônio Barbosa Sandoval, 87 anos

Daria Meira de Vasconcelos Prugner, 68 anos

Doralice de Fátima Amaral Sousa, 69 anos

Egle Silveira Lopes Matiussi, 87 anos

Esdras Dias, 88 anos

Imeri de Oliveira Neves, 79 anos

João Batista Assis de Souza, 70 anos

Jorge da Motta e Silva, 88 anos

Jorge Romão Simão, 96 anos

José Inácio da Silva, 71 anos

Márcio Damião Rodrigues, 55 anos

Marlida Almeida Villela, 87 anos

Williams Miguel Freire, 61 anos

Taguatinga

Agnel Tavares Feliciano, 58 anos

Aparecida Maria de Faria, 79 anos

Azenilza Pereira de Freitas, 71 anos

Cândida Duarte da Paixão, 88 anos

Carlos Diego da Silva Nunes, 36 anos

Geraldo Rodrigues da Silva, 78 anos

Lindaura Joviniana Gomes, 96 anos

Maria Auxiliadora Ferreira, 76 anos

Maria Clara de Morais, 85 anos

Neemias Rezende de Souza, 47 anos

Rafael Freitas Farias, 38 anos

Reinaldo Arrelaro, 82 anos

Gama

Dermeval Lopes de Oliveira, 87 anos

Leonardo Figueira, 49 anos

Planaltina

Coraci Ferreira da Silva, 68 anos

Manoel Rodrigues de Sousa, 79 anos

Sobradinho

Geruza Martins de Sousa, 83 anos



Jardim Metropolitano