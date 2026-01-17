Força-tarefa busca identificar responsáveis por depredações de ônibus

PCDF cria força-tarefa para identificar responsáveis por depredações de ônibus no DF - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) instaurou uma força-tarefa para investigar as depredações a ônibus da empresa Urbi registradas na última quinta-feira (15/1), em diferentes regiões do Distrito Federal. A medida foi adotada desde as primeiras ocorrências, com o objetivo de identificar e responsabilizar criminalmente os autores dos ataques.

Segundo o porta-voz da corporação, delegado Lúcio Valente, a PCDF tem acompanhado os casos de perto desde o início e mobilizou equipes de diversas delegacias para dar celeridade às investigações. “Desde o primeiro momento, a Delegacia-Geral criou uma força-tarefa envolvendo diversas delegacias para que os autores sejam identificados e levados à Justiça”, afirmou o delegado.

Lúcio Valente destacou ainda a importância da participação da população no esclarecimento dos crimes. De acordo com ele, informações repassadas pela comunidade podem ser decisivas para o avanço das investigações e para a responsabilização dos envolvidos.

A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio do telefone 197, canal oficial da corporação. “A contribuição da população é muito relevante. Caso alguém tenha qualquer informação que possa ajudar o trabalho da Polícia Civil do Distrito Federal, pode e deve denunciar”, completou o delegado.

As investigações seguem em andamento, e a PCDF não descarta novas diligências e desdobramentos a partir das informações recebidas.