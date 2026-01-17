Homem de 53 anos é encontrado morto em Vicente Pires neste sábado

Um homem de 53 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (17/1), na Colônia Agrícola São José, Rua 08, em Vicente Pires. De acordo com a equipe da 38ª delegacia de polícia (DP), responsável pela investigação do caso, a vítima apresentava ferimentos graves na região da cabeça, com sinais compatíveis, em tese, com agressão por objeto contundente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os policiais localizaram e prenderam os dois autores do homicídio, que estavam na região do crime. Após a abordagem, os suspeitos confessaram a autoria e indicaram o local exato onde haviam escondido as armas utilizadas. Foram apreendidas uma faca e uma chave de fenda.

Segundo familiares, a vítima vivia em situação de rua. Durante as diligências iniciais, foram colhidas informações de que o crime poderia estar relacionado a uma motivação de vingança, em razão de fatos pretéritos envolvendo pessoas próximas à vítima. para acompanhamento do caso.

Os suspeitos foram encaminhados para identificação criminal. Conforme a polícia, surgiu a informação da possível participação de um terceiro envolvido, que foi identificado, porém, não localizado até o momento.

O caso é investigado pela Polícia Civil (PCDF).