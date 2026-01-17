Mulher é presa após tentativa de homicídio; homem está em estado grave

Mulher é detida após tentativa de homicídio no Itapoã; homem está em estado grave. A 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) investiga o caso - (crédito: Laezia Bezerra/CB)

Uma mulher foi presa por tentativa de homicídio e mobilizou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na manhã deste sábado (17/1), na região da Fazendinha, no Itapoã. A ação foi registrada após acionamento e envolveu um casal.

Durante o deslocamento para atendimento da ocorrência, a guarnição recebeu um novo chamado relatando situação semelhante em uma via próxima, o que indicava tratar-se possivelmente do mesmo caso. Ao chegar ao local indicado, os policiais encontraram uma mulher no portão de uma casa, com ferimento na perna, sangramento visível e aparente intenção de deixar o imóvel.

Após contato verbal e oferta de socorro imediato, a mulher relatou espontaneamente ter atingido o companheiro com golpes de faca após uma discussão. Ela afirmou ainda que o ferimento em sua perna teria sido causado por ela mesma. No interior da casa, os militares constataram grande quantidade de sangue espalhada pelo local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e realizou o transporte da mulher ao hospital para atendimento médico. Em diligência na unidade de saúde, a guarnição localizou o homem envolvido, que confirmou ter sido vítima de múltiplas perfurações por arma branca. Ele permanece internado em estado grave, sob cuidados médicos.

Após receber alta médica, a mulher foi conduzida pela PMDF à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Na delegacia, após a transferência da custódia à PCDF, a autora apresentou uma intercorrência clínica, sendo necessário novo acionamento de equipe de atendimento médico. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.