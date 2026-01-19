Correio promove debate pelo fim da violência contra as mulheres

Pela proteção das mulheres: um compromisso de todos é o tema do CB.Debate, que será promovido pelo Correio Braziliense em 27 de janeiro, com a participação de autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário, representantes da academia e da sociedade civil. No encontro, será discutido o aumento de casos de violência contra a mulher e a busca de soluções para pôr fim a essa tragédia que atinge o Distrito Federal e o país.

Estão confirmadas as presenças das ministras do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Daniela Teixeira; da ministra-substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Vera Lúcia Santana Araújo; da senadora Leila do Vòlei; e da reitora da Universidade de Brasília (UnB), Rozana Reigota Naves. A mesa de boas-vindas será conduzida pelo presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado.

O CB.Debate será dividido em dois painéis. O primeiro, Do discurso à ação: políticas públicas e responsabilidade institucional, discutirá a atuação do Estado, os desafios na implementação de políticas públicas e o papel das instituições na proteção e no acolhimento das mulheres. Participam Eutália Barbosa Rodrigues, secretária-executiva do Ministério das Mulheres; Janaína Penalva, professora de direito da UnB; e Fabriziane Zapata, juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

O segundo painel, O papel da sociedade no combate à violência contra a mulher, abordará a mobilização social, a mudança cultural e o engajamento coletivo na prevenção das agressões. Entre as debatedoras, estão Ana Addobbati, fundadora do instituto Livre de Assédio; e a líder comunitária Socorro Souza; além do psicólogo Victor Valadares.

Responsabilidade

Para a juíza Fabriziane Zapata, coordenadora da Coordenadoria da Mulher do TJDFT, o CB Debate amplia o alcance do tema ao levá-lo para além dos espaços institucionais. "O evento dá visibilidade à violência de gênero e a coloca nas conversas do dia a dia, mostrando que se trata de um grave problema social, que afeta mulheres de todas as idades, raças e classes", afirma.

A magistrada destaca que os impactos da violência vão além das vítimas diretas, atingindo crianças, famílias e toda a sociedade. Ela lembra ainda que a Lei Maria da Penha estabelece a responsabilidade compartilhada da família, da sociedade e do poder público na garantia dos direitos fundamentais das mulheres. "Cabe a todos criar as condições para que as mulheres vivam sem violência, com saúde física e mental preservadas e pleno desenvolvimento social", ressalta.

O evento será a partir das 9h, no auditório do jornal, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), com recepção e credenciamento a partir das 8h30. A programação será transmitida ao vivo pelas redes sociais e pelo YouTube do Correio.

Ao fim de cada painel, haverá espaço para perguntas do público, tanto presencialmente quanto pelas redes sociais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela plataforma Sympla.

frase

Cabe a todos criar as condições para que as mulheres vivam sem violência, com saúde física e mental preservadas e pleno desenvolvimento social”

Fabriziane Zapata, juíza do TJDFT