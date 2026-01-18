Adolescente é morta após padrasto tentar estuprá-la em Planaltina

O homem foi conduzido à 16ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por feminicídio - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu em flagrante, em Planaltina (DF), um homem de 28 anos pelo feminicídio de uma adolescente de 14 anos, que seria a enteada do autor. O crime foi descoberto por volta das 6h40, quando a mãe da jovem acordou e encontrou a filha sem vida e com sinais de violência no quarto. A suspeita é de que ele também teria tentado estuprar a vítima.

Segundo o relato da mãe, ela estava comemorando a compra de um apartamento na noite anterior com as filhas e o suspeito, com quem mantinha um relacionamento recente. Ela suspeita ter sido dopada pelo companheiro, pois não acordou durante a madrugada, período em que o homem teria ordenado que a outra filha menor dormisse em outro cômodo para isolar a vítima.

A captura do suspeito ocorreu em apenas 20 minutos após o acionamento da PMDF. Utilizando o rastreio de um dos celulares roubados da residência e o apoio da mãe da vítima, os policiais do 14º Batalhão localizaram o indivíduo na região da Estância III. No momento da abordagem, o homem demonstrou frieza, resistiu à prisão e tentou impedir o uso de algemas.

Com ele, foram recuperados um notebook e dois aparelhos celulares levados do local do crime. Questionado, o autor confessou ter enforcado a adolescente após ela tentar impedi-lo de consumir drogas dentro do apartamento durante a madrugada. O agressor, que já possui histórico criminal por estupros e roubo de veículos, cumpria prisão domiciliar no momento do crime.

Após a constatação do óbito pelo Samu, que identificou lesões graves no pescoço e rosto da jovem, a perícia e a Polícia Civil foram acionadas. O homem foi conduzido à 16ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por feminicídio. A rápida intervenção da PMDF foi crucial para evitar a fuga do autor e garantir o início dos procedimentos judiciais diante de um crime que chocou a comunidade pela brutalidade e pela interrupção precoce da vida da adolescente.