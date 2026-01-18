Adolescente é morta após padrasto tentar estuprá-la em Planaltina

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu em flagrante, em Planaltina (DF), um homem de 28 anos pelo feminicídio de uma adolescente de 14 anos, que seria a enteada do autor. O crime foi descoberto por volta das 6h40, quando a mãe da jovem acordou e encontrou a filha sem vida e com sinais de violência no quarto. A suspeita é de que ele também teria tentado estuprar a vítima.
Segundo o relato da mãe, ela estava comemorando a compra de um apartamento na noite anterior com as filhas e o suspeito, com quem mantinha um relacionamento recente. Ela suspeita ter sido dopada pelo companheiro, pois não acordou durante a madrugada, período em que o homem teria ordenado que a outra filha menor dormisse em outro cômodo para isolar a vítima.
A captura do suspeito ocorreu em apenas 20 minutos após o acionamento da PMDF. Utilizando o rastreio de um dos celulares roubados da residência e o apoio da mãe da vítima, os policiais do 14º Batalhão localizaram o indivíduo na região da Estância III. No momento da abordagem, o homem demonstrou frieza, resistiu à prisão e tentou impedir o uso de algemas.
Com ele, foram recuperados um notebook e dois aparelhos celulares levados do local do crime. Questionado, o autor confessou ter enforcado a adolescente após ela tentar impedi-lo de consumir drogas dentro do apartamento durante a madrugada. O agressor, que já possui histórico criminal por estupros e roubo de veículos, cumpria prisão domiciliar no momento do crime.
Após a constatação do óbito pelo Samu, que identificou lesões graves no pescoço e rosto da jovem, a perícia e a Polícia Civil foram acionadas. O homem foi conduzido à 16ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por feminicídio. A rápida intervenção da PMDF foi crucial para evitar a fuga do autor e garantir o início dos procedimentos judiciais diante de um crime que chocou a comunidade pela brutalidade e pela interrupção precoce da vida da adolescente.
Eduardo FernandesRepórter Jr
Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.