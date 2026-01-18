InícioCidades DF
FEMINICÍDIO

Apartamento onde adolescente foi vítima de feminicídio não tinha móveis

Adolescente foi morta pelo padrasto, em Planaltina. Polícia apura tentativa de estupro com base em vestígios de luta e histórico do suspeito, que está preso

Crime ocorreu em Planaltina - (crédito: Ana Carolina Alves)
Crime ocorreu em Planaltina - (crédito: Ana Carolina Alves)

Novos detalhes apurados pelas autoridades reforçam as linhas de investigação sobre o feminicídio de uma adolescente de 14 anos ocorrido em Planaltina (DF). Segundo o síndico do prédio, o apartamento onde o crime ocorreu foi comprado na planta e havia sido entregue há cerca de três meses, sem estrutura básica de moradia.

De acordo com o síndico, o imóvel não possuía móveis, iluminação instalada ou sinais de ocupação regular. No local, os policiais encontraram apenas alguns colchonetes, bebidas e uma panela com pouca comida. A ausência de mobiliário e as condições do apartamento passaram a integrar a análise da dinâmica do crime.

No momento dos fatos, aparentemente estavam no apartamento quatro pessoas: a mãe da vítima, o companheiro dela — suspeito do crime —, a adolescente e outra criança. A presença da criança e o relato da mãe sobre o que ocorreu durante a madrugada também são considerados relevantes para a investigação.

A Polícia Civil (PCDF) trabalha com a linha de apuração de tentativa de estupro. A hipótese é sustentada por vestígios de luta encontrados no local, pela dinâmica relatada pela mãe da adolescente e pelo histórico criminal do suspeito, que já possui registros por crimes sexuais.

O suspeito segue preso na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde o caso é investigado.

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 18/01/2026 14:49 / atualizado em 18/01/2026 15:36
