Apartamento onde adolescente foi vítima de feminicídio não tinha móveis

Novos detalhes apurados pelas autoridades reforçam as linhas de investigação sobre o feminicídio de uma adolescente de 14 anos ocorrido em Planaltina (DF). Segundo o síndico do prédio, o apartamento onde o crime ocorreu foi comprado na planta e havia sido entregue há cerca de três meses, sem estrutura básica de moradia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o síndico, o imóvel não possuía móveis, iluminação instalada ou sinais de ocupação regular. No local, os policiais encontraram apenas alguns colchonetes, bebidas e uma panela com pouca comida. A ausência de mobiliário e as condições do apartamento passaram a integrar a análise da dinâmica do crime.

No momento dos fatos, aparentemente estavam no apartamento quatro pessoas: a mãe da vítima, o companheiro dela — suspeito do crime —, a adolescente e outra criança. A presença da criança e o relato da mãe sobre o que ocorreu durante a madrugada também são considerados relevantes para a investigação.

A Polícia Civil (PCDF) trabalha com a linha de apuração de tentativa de estupro. A hipótese é sustentada por vestígios de luta encontrados no local, pela dinâmica relatada pela mãe da adolescente e pelo histórico criminal do suspeito, que já possui registros por crimes sexuais.

O suspeito segue preso na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde o caso é investigado.