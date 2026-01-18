Motociclista fica ferido após acidente em ponte no Gama

Motociclista fica ferido após acidente na ponte do Córrego Crispim, no Gama - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (18/1), na ponte sobre o Córrego Crispim, no Setor Leste do Gama. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e provocou a interdição parcial da via durante o atendimento.

Ao chegarem, os socorristas encontraram o motociclista caído ao solo. A área foi sinalizada e isolada para garantir a segurança, e os militares iniciaram imediatamente a aplicação dos protocolos de atendimento a vítimas de trauma em acidentes de trânsito.

Após os primeiros socorros, o motociclista foi transportado ao hospital de referência, consciente, porém desorientado. O outro veículo possivelmente envolvido no acidente não foi localizado no local da ocorrência.

A área ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que realizou a preservação do local. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.