Criança é atropelada no Setor de Clubes Sul na manhã deste domingo (18/1)

Uma criança foi vítima de um atropelamento, no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), na manhã deste domingo (18/1). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente ocorreu por volta das 9h21, no Trecho 02, na altura do clube da OAB, na via com sentido ao Lago Sul.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída ao solo após ser atingida por um carro. Ela apresentava escoriações pelo corpo, mas estava consciente, orientada e com os sinais vitais estáveis. Seguindo o protocolo de trauma e após regulação médica, a criança foi encaminhada a uma unidade hospitalar para receber atendimento especializado.

O condutor do veículo envolvido também passou por avaliação das equipes de resgate, porém, como não apresentava ferimentos aparentes, não precisou de transporte ao hospital. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida e a cena do atropelamento ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para os procedimentos de praxe.