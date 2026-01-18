InícioCidades DF
Colisão entre veículo e moto deixa um ferido no Riacho Fundo

Acidente ocorreu na noite de sábado na QN 12B, mobilizando três viaturas do Corpo de Bombeiros

Uma via precisou ser interditada para a realização do atendimento - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Na noite deste sábado (17/1), uma colisão entre um veículo e uma moto deixou uma pessoa ferida. O acidente ocorreu por volta das 22h50, na QN 12B, nas proximidades da passarela do viaduto do Riacho Fundo. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foram mobilizadas três viaturas para o atendimento.

Quando chegaram ao local, a equipe de militares precisou realizar o isolamento da área e a sinalização da via, para garantir a segurança dos condutores. Todos os envolvidos passaram por avaliação médica seguindo os protocolos de trauma para acidentes automobilísticos, porém, apenas o condutor da moto apresentou ferimentos que demandaram remoção hospitalar, sendo transportado consciente e orientado.

A operação de resgate causou a interdição de uma das faixas da via durante o trabalho dos militares. Segundo o CBMDF, a dinâmica exata da batida não foi informada. A cena do acidente e o controle do tráfego ficaram sob a responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 18/01/2026 11:38
