Colisão entre veículo e moto deixa um ferido no Riacho Fundo

Uma via precisou ser interditada para a realização do atendimento - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Na noite deste sábado (17/1), uma colisão entre um veículo e uma moto deixou uma pessoa ferida. O acidente ocorreu por volta das 22h50, na QN 12B, nas proximidades da passarela do viaduto do Riacho Fundo. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foram mobilizadas três viaturas para o atendimento.

Quando chegaram ao local, a equipe de militares precisou realizar o isolamento da área e a sinalização da via, para garantir a segurança dos condutores. Todos os envolvidos passaram por avaliação médica seguindo os protocolos de trauma para acidentes automobilísticos, porém, apenas o condutor da moto apresentou ferimentos que demandaram remoção hospitalar, sendo transportado consciente e orientado.

A operação de resgate causou a interdição de uma das faixas da via durante o trabalho dos militares. Segundo o CBMDF, a dinâmica exata da batida não foi informada. A cena do acidente e o controle do tráfego ficaram sob a responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

