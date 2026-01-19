Criminosos furtam carro na Asa Sul, fogem e são presos após perseguição

Perseguição causa caos no trânsito e resulta em prisão de ladrões de carro no DF - (crédito: PMDF)

Dois homens foram presos, na tarde deste domingo (18/1), após furtarem carro na Asa Sul e fugirem em alta velocidade colocando pedestres e motoristas em risco. A perseguição começou no Varjão e só foi encerrada na Estrutural. A prisão foi realizada por policiais militares do 24º Batalhão.

O carro foi avistado pelos policiais na entrada do Lago Norte. Mesmo diante de ordens claras de parada, com os dispositivos sonoros e luminosos acionados, os ocupantes ignoraram a determinação policial e iniciaram fuga em alta velocidade, adotando manobras perigosas, invasões de faixa e condução incompatível com a segurança viária.

Durante o acompanhamento, os criminosos lançaram o veículo deliberadamente em direção a outros automóveis, quase provocando colisões graves e possíveis atropelamentos de pessoas inocentes. Ao longo do trajeto, diversos pontos de bloqueio foram montados e os fugitivos jogaram o veículo contra os policiais, demonstrando absoluto desprezo pela vida humana.

O acompanhamento contou com o apoio do Batalhão de Aviação Operacional da PMDF (Bavop), que auxiliou no direcionamento das equipes terrestres e na antecipação das rotas de fuga, evidenciando o elevado nível de integração, preparo técnico e comprometimento da corporação na contenção da ação criminosa.

Na via Estrutural, os indivíduos provocaram a colisão entre dois veículos, além de uma moto policial. Em seguida, eles colidiram em Honda City e, mesmo após os acidentes, os criminosos insistiram na fuga a pé, mas foram detidos no gramado ao lado da DF – 095.

Confira imagens da prisão: