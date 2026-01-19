Descarga elétrica resulta na morte de um homem neste domingo (18)

Homem morre após ser atingido por descarga elétrica na Estrutural - (crédito: CBMDF)

Dois homens foram atingidos por uma descarga elétrica na Estrutural na noite deste domingo (18/1). Um deles morreu na hora e outro foi transportado para o hospital consciente e orientado. Ambos operavam uma máquina de solda quando foram atingidos. O caso ocorreu na Rua SL 98, Quadra 97, próximo ao chafariz, na Estrutural.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência às 22h24, com o emprego de quatro viaturas. Ao chegarem ao local, as equipes se depararam com os dois homens. Um deles foi transportado pelos militares ao hospital, mas o outro entrou em parada cardiorrespiratória e foi submetido ao protocolo de reanimação cardiopulmonar. Apesar dos esforços empregados, o óbito foi declarado às 23h13.

A Neoenergia esteve no local para avaliação do risco de novos acidentes. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela cena e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também foi acionada.

Até o momento, não há informações acerca da dinâmica do ocorrido.

