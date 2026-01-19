Adolescente é esfaqueado pelas costas durante ataque em grupo no Itapoã. A 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) investiga o caso - (crédito: Laezia Bezerra/CB)

Um adolescente de 16 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta segunda-feira (19/1), no Itapoã, após ser atacado por um grupo de cerca de cinco pessoas em um estacionamento de um estabelecimento comercial. O crime, cometido com golpes de faca, é investigado pela Polícia Civil (PCDF).

De acordo com a corporação, a ocorrência foi registrada entre 2h e 2h30, no Setor Habitacional Itapoã, Condomínio Novo Horizonte. A investigação está a cargo da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), que instaurou procedimento policial para apurar o caso.

Segundo o relato da irmã da vítima, ambos estavam na calçada de um estabelecimento comercial quando foram surpreendidos pelo grupo. Sem qualquer anúncio de assalto ou motivo aparente, os suspeitos desferiram golpes de faca nas costas do adolescente e fugiram em seguida.

A vítima foi socorrida por familiares e por pessoas que estavam no local e encaminhada ao Hospital Regional do Paranoá, onde recebeu atendimento médico. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde do adolescente.

O caso foi encaminhado à Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO) da 6ª DP. Agentes realizam diligências para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

A Polícia Civil solicita que informações que possam contribuir com a investigação sejam repassadas, de forma anônima, pelos canais oficiais da corporação.