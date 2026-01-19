InícioCidades DF
trânsito

Motorista foge após atropelar pedestre no Eixo Monumental

Segundo informações dos bombeiros, vítima foi encaminhada ao hospital com escoriações e suspeita de fratura em uma das pernas

Pedestre ficou ferido após ser atropelado por carro - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Pedestre ficou ferido após ser atropelado por carro - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um pedestre, cuja identidade não foi revelada, foi atropelado nas imediações da Torre de TV, sentido Setor de Abastecimento e Armazenamento Norte (SAAN), na madrugada desta segunda-feira (19/1). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o veículo não se encontrava na cena quando as equipes chegaram. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No local da ocorrência, a equipe de socorro encontrou a vítima de atropelamento com escoriações e suspeita de fratura em uma das pernas. Ela foi atendida conforme o protocolo de trauma e transportada para o hospital, consciente e orientada. 

Durante o atendimento, o fluxo da via foi impactado em razão da interdição parcial. Não há informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente.

  • Pedestre ficou ferido após ser atropelado por carro
    Pedestre ficou ferido após ser atropelado por carro Divulgação/CBMDF
  • Pedestre ficou ferido após ser atropelado por carro
    Pedestre ficou ferido após ser atropelado por carro Divulgação/CBMDF

Já nesta manhã, uma colisão entre uma motocicleta Harley-Davidson preta e um veículo VW Voyage cinza deixou o motociclista ferido, na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA) Norte, em frente ao Setor de Oficinas Norte. 

O motociclista, apesar de consciente e orientado, apresentava um ferimento na mão esquerda e, após avaliação e atendimento pré-hospitalar, foi transportado para uma unidade de saúde. A condutora do automóvel não se feriu. Duas faixas da via precisaram ser interditadas e o local permaneceu sob os cuidados da Polícia Militar (PMDF).

Neste fim de semana, uma pessoa morreu e ao menos nove pessoas ficaram feridas em sinistros de trânsito no DF. No sábado (17), um motociclista não resistiu após envolver-se em uma colisão contra um veículo. Entre outras ocorrências, houve dois atropelamentos, de um ciclista, em São Sebastião, e de uma criança, no Setor de Clubes Sul. 

  • Acidente entre moto e carro interditou duas faixas na EPIA Norte
    Acidente entre moto e carro interditou duas faixas na EPIA Norte Divulgação/CBMDF
  • Acidente entre moto e carro interditou duas faixas na EPIA Norte
    Acidente entre moto e carro interditou duas faixas na EPIA Norte Divulgação/CBMDF

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 19/01/2026 09:21
SIGA
x