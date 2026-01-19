Motorista foge após atropelar pedestre no Eixo Monumental

Um pedestre, cuja identidade não foi revelada, foi atropelado nas imediações da Torre de TV, sentido Setor de Abastecimento e Armazenamento Norte (SAAN), na madrugada desta segunda-feira (19/1). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o veículo não se encontrava na cena quando as equipes chegaram.

No local da ocorrência, a equipe de socorro encontrou a vítima de atropelamento com escoriações e suspeita de fratura em uma das pernas. Ela foi atendida conforme o protocolo de trauma e transportada para o hospital, consciente e orientada.

Durante o atendimento, o fluxo da via foi impactado em razão da interdição parcial. Não há informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente.





Já nesta manhã, uma colisão entre uma motocicleta Harley-Davidson preta e um veículo VW Voyage cinza deixou o motociclista ferido, na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA) Norte, em frente ao Setor de Oficinas Norte.

O motociclista, apesar de consciente e orientado, apresentava um ferimento na mão esquerda e, após avaliação e atendimento pré-hospitalar, foi transportado para uma unidade de saúde. A condutora do automóvel não se feriu. Duas faixas da via precisaram ser interditadas e o local permaneceu sob os cuidados da Polícia Militar (PMDF).

Neste fim de semana, uma pessoa morreu e ao menos nove pessoas ficaram feridas em sinistros de trânsito no DF. No sábado (17), um motociclista não resistiu após envolver-se em uma colisão contra um veículo. Entre outras ocorrências, houve dois atropelamentos, de um ciclista, em São Sebastião, e de uma criança, no Setor de Clubes Sul.





