UTI do Hospital Regional Leste é reinaugurada nesta sexta (16/1)

A governadora em exércicio, Celina Leão, participou da inauguração da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Leste, no Paranoá, nesta sexta-feira (16/1). Com investimentos que somam mais de R$ 1,8 milhão, o setor foi totalmente reformado e equipado com tecnologia de ponta para cirurgias de alta complexidade na rede pública de saúde.

A chefe do Buriti destacou que o espaço está completamente novo e foi equipado com o que há de mais moderno na área da saúde. "Aqui temos o telemonitoramento, que permite acompanhar, em tempo real, todos os leitos ao mesmo tempo, sem a necessidade de deslocamento físico. Qualquer alteração sensível já é sinalizada no sistema. É a mesma tecnologia usada nos hospitais privados, que agora estamos trazendo para a rede pública”, disse.

Para Celina Leão, esse investimento contempla um planejamento mais amplo de modernização da rede pública. “Esse mesmo projeto já está em andamento no Hospital de Sobradinho. A intenção do governo é atualizar e modernizar os leitos de UTI de toda a rede. É um trabalho de planejamento estratégico permanente, feito por equipes técnicas, para que a população sinta essa melhora na ponta”, concluiu.

A unidade hospitalar passou por uma manutenção completa e recebeu novos equipamentos, que aumentam a segurança e a qualidade do atendimento a pacientes em estado crítico. Com 10 vagas de UTI, o setor conta com uma estrutura modernizada, novos monitores, central de monitorização, mobiliário renovado e aparelhos de hemodiálise integrados, que antes eram restritos a quatro leitos e agora estão disponíveis em todos.

A intervenção foi executada pela Secretaria de Saúde (SES-DF) e incluiu melhorias de infraestrutura e a aquisição de equipamentos assistenciais essenciais. O investimento foi de R$ 1,8 milhões, sendo R$ 1,4 milhões aplicados na infraestrutura física e R$ 374 mil destinados à compra de equipamentos, como ventiladores pulmonares e camas elétricas com balança integrada. Além da UTI, o HRL também recebeu manutenções pontuais em outros espaços, como o auditório e o parquinho infantil.

O secretário de Saúde, Juracy Cavalcante, ressaltou o impacto direto da modernização na vida dos pacientes. “Estamos inaugurando dez leitos que dão um suporte muito grande para um hospital que opera alta complexidade em ortopedia. São leitos com padrão altamente humanizado e tecnológico. A UTI é um ambiente dinâmico, e hoje, com a telemetria, conseguimos monitorar os pacientes em tempo real. Qualquer alteração, como uma queda na frequência cardíaca, já aciona a equipe para agir rapidamente”, enfatizou.