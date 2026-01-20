Previsão: DF terá semana de tempo fechado e chuvas persistentes

O Distrito Federal vai enfrentar uma semana marcada por chuva frequente, céu encoberto e temperaturas mais amenas. Nesta terça-feira (20/1), os termômetros na capital registraram mínimas entre 18°C e 19°C, enquanto as máximas não devem ultrapassar 27 °C. A umidade relativa do ar segue elevada, variando de 90% até 50%, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A mudança no padrão do tempo é explicada pela formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema meteorológico que favorece a ocorrência de chuvas contínuas por vários dias. Segundo a meteorologista do Inmet, Pâmela Ávila, o cenário começou a se desenhar ainda no fim de semana.

“Desde domingo já vinha se caracterizando a formação de um canal de umidade. Hoje, temos a consolidação da ZCAS, que traz essa condição de tempo mais estável e chuvoso durante grande parte do dia”, explicou.

De acordo com a especialista, a tendência é que o tempo fechado perpetue ao longo da semana, com poucas aberturas de sol. “A indicação é de mais dias nublados, com poucas horas de céu aberto. Amanhã (quarta), inclusive, a temperatura deve ficar igual à de hoje ou até um pouco mais baixa”, afirmou.

No Distrito Federal, a previsão indica chuvas de fraca a moderada intensidade, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas. Apesar de não serem, em geral, precipitações intensas, elas tendem a ocorrer de forma mais constante.