Previsão: DF terá semana de tempo fechado e chuvas persistentes

Atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul mantém céu fechado, precipitações frequentes e sensação térmica mais amena, segundo o Inmet

Chuva marca a quarta-feira em Brasília, com alerta para temporais - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O Distrito Federal vai enfrentar uma semana marcada por chuva frequente, céu encoberto e temperaturas mais amenas. Nesta terça-feira (20/1), os termômetros na capital registraram mínimas entre 18°C e 19°C, enquanto as máximas não devem ultrapassar 27 °C. A umidade relativa do ar segue elevada, variando de 90% até 50%, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A mudança no padrão do tempo é explicada pela formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema meteorológico que favorece a ocorrência de chuvas contínuas por vários dias. Segundo a meteorologista do Inmet, Pâmela Ávila, o cenário começou a se desenhar ainda no fim de semana.

“Desde domingo já vinha se caracterizando a formação de um canal de umidade. Hoje, temos a consolidação da ZCAS, que traz essa condição de tempo mais estável e chuvoso durante grande parte do dia”, explicou.

De acordo com a especialista, a tendência é que o tempo fechado perpetue ao longo da semana, com poucas aberturas de sol. “A indicação é de mais dias nublados, com poucas horas de céu aberto. Amanhã (quarta), inclusive, a temperatura deve ficar igual à de hoje ou até um pouco mais baixa”, afirmou.

No Distrito Federal, a previsão indica chuvas de fraca a moderada intensidade, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas. Apesar de não serem, em geral, precipitações intensas, elas tendem a ocorrer de forma mais constante.

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 20/01/2026 10:06
