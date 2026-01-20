Secretaria de Cultura do DF divulga resultado provisório do DF Folia 2026

O resultado provisório é divulgado apenas cinco dias após a lista completa de cadastrados ter vindo a público - (crédito: Minervino Júnior/CB)

A contagem regressiva para o Carnaval de rua no Distrito Federal ganhou um novo capítulo na noite desta terça-feira (20/1). A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) publicou o resultado provisório dos blocos e territórios selecionados para compor a programação oficial do DF Folia 2026. A divulgação marca o início de uma fase estratégica para as agremiações que buscam apoio governamental para desfilar pelas regiões administrativas.

Com a publicação da lista preliminar, abriu-se oficialmente o período de interposição de recursos. Esta etapa permite que proponentes que não foram contemplados ou que discordam da pontuação atribuída solicitem uma revisão técnica. De acordo com as diretrizes da Secec-DF, o prazo para envio dos formulários eletrônicos de recurso encerra-se às 18h da próxima quinta-feira (22/1).

A pasta reforça que a análise das solicitações seguirá rigorosamente os critérios técnicos estabelecidos no edital, respeitando o limite de vagas disponíveis para esta edição. O resultado provisório é divulgado apenas cinco dias após a lista completa de cadastrados ter vindo a público e uma semana após o encerramento das inscrições, ocorrido no dia 13. A expectativa agora gira em torno do dia 23, quando o resultado definitivo, que será anunciado às 18h, considerados os recursos aceitos.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes, destacou o valor social da celebração. “O carnaval de rua é expressão cultural, encontro e pertencimento. Cada bloco representa uma história construída com a comunidade. Por isso, tratamos cada etapa com transparência e responsabilidade, garantindo espaço para o diálogo e para o direito ao recurso”, afirmou.

A Secec-DF orienta que os responsáveis pelos blocos acompanhem diariamente os canais oficiais para não perderem prazos cruciais.