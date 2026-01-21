Primeira clínica social de Cannabis Medicinal será inaugurada em fevereiro

Mônica Barcelos, diretora executiva da Abrapango; e Ítalo Nascimento, presidente (na frente). João Vitor Martins, diretor de cultivo; e Gustavo Vicente, diretor institucional - (crédito: Divulgação)

Em fevereiro, a primeira clínica social de Cannabis Medicinal será inaugurada no Setor Comercial Sul, na Asa Sul. Os atendimentos serão oferecidos a pessoas em vulnerabilidade econômica e que estejam inscritos no Cadastro Único do governo federal (CadÚnico). As inscrições para os atendimentos do projeto da Associação Brasileira do Pito do Pango - Abrapango podem ser feitas através deste link.

Após realizar a inscrição, o paciente deve esperar para ser contactado por um assistente social para agendar uma entrevista, onde serão avaliados os critérios de vulnerabilidade. O espaço possui capacidade para atender 50 novos pacientes por mês e conta com consultas presenciais e a possibilidade de agendamentos para o atendimento on-line.

Os candidatos que forem aprovados passam a integrar o programa da clínica como associados. Eles recebem descontos de 100% nas taxas processuais, como anuidade, medicações e/ou consultas. O presidente da Abrapango, Ítalo Nascimento, ressaltou que, por enquanto, apenas pacientes do DF são elegíveis para participar do programa.

“Em um primeiro momento, serão acolhidas patologias como Transtorno do Espectro Autista (TEA), Alzheimer, Parkinson, quadros de ansiedade, depressão, transtornos pós-traumáticos e dores crônicas”, comentou.

A visão da instituição é oferecer inclusão e assistência social a pacientes que não possuem acesso ao tratamento oferecido com cannabis. “Temos percebido que a comunidade mais carente continua desassistida quando falamos desse tipo de tratamento”, afirmou Mônica Barcelos, diretora executiva da Abrapango.

A inauguração da clínica ainda não tem data marcada. Entretanto, as atividades terão início no mês de fevereiro.