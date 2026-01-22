Traficantes usavam apartamento no DF para armazenar e vender drogas

Segundo as investigações, a venda das drogas ocorria de forma contínua dentro do imóvel - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um esquema estruturado de tráfico de drogas associado ao porte ilegal de armas foi descoberto nesta quarta-feira (21/1), no Guará II. Os criminosos utilizavam um apartamento como base para a comercializar os entorpecentes, com a adoção de estratégias para dificultar a repressão policial e manter armas de fogo para proteger a atividade ilícita.

Após denúncias anônimas, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 4ª Delegacia de Polícia (Guará), por meio da Seção de Repressão às Drogas passou a investigar o caso. A ação resultou na prisão em flagrante de um traficante e na apreensão de cocaína, crack e maconha, além de dois revólveres, sendo um com numeração raspada, munições, balança de precisão, aparelhos celulares, dinheiro em espécie e um veículo GM/Agile, que deu nome a operação.

Segundo as investigações, a venda das drogas ocorria de forma contínua dentro do imóvel. Parte dos entorpecentes era lançada pela janela do apartamento para usuários que aguardavam na rua, enquanto alguns compradores tinham acesso ao local para buscar a substância ilícita.

O preso foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e esclarecer a extensão da atuação do grupo criminoso na região.