Crédito do Cartão Material Escolar será depositado a partir de 2 de fevereiro

Após a liberação do crédito, as famílias poderão adquirir os itens da lista de material nas papelarias cadastradas pelo Governo do Distrito Federal. A relação dos estabelecimentos credenciados está disponível no site da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF). Têm direito ao subsídio os estudantes com idade entre 4 e 17 anos, matriculados regularmente na rede pública de ensino do DF. O valor do auxílio varia de acordo com a etapa de ensino: R$ 320 para alunos da educação infantil e ensino fundamental e R$ 240 para os do ensino médio.
