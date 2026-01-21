Crédito do Cartão Material Escolar será depositado a partir de 2 de fevereiro

Anúncio foi feito pela secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá - (crédito: Felipe Noronha)

O crédito do Cartão Material Escolar (CME) estará disponível nas contas das famílias beneficiadas a partir de 2 de fevereiro. O anúncio foi feito pela secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá, durante a Reunião Cartão Material Escolar 2026, realizada na manhã desta quarta-feira (21/1), no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), com a presença de representantes das empresas credenciadas no programa.

Em 2026, o programa deve beneficiar cerca de 172 mil estudantes do Distrito Federal por meio de um investimento estimado em R$ 52 milhões. O Programa Cartão Material Escolar foi instituído pela Lei nº 6.273/2019 e tem por finalidade a concessão de material didático escolar para atender as necessidades dos alunos regularmente matriculados na rede pública de ensino do Distrito Federal, cujas unidades familiares sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família.