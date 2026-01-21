InícioCidades DF
Crédito do Cartão Material Escolar será depositado a partir de 2 de fevereiro

Programa deve beneficiar cerca de 172 mil estudantes do Distrito Federal em 2026, com investimento estimado em R$ 52 milhões

Anúncio foi feito pela secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá - (crédito: Felipe Noronha)
O crédito do Cartão Material Escolar (CME) estará disponível nas contas das famílias beneficiadas a partir de 2 de fevereiro. O anúncio foi feito pela secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá, durante a Reunião Cartão Material Escolar 2026, realizada na manhã desta quarta-feira (21/1), no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), com a presença de representantes das empresas credenciadas no programa.

Em 2026, o programa deve beneficiar cerca de 172 mil estudantes do Distrito Federal por meio de um investimento estimado em R$ 52 milhões. O Programa Cartão Material Escolar foi instituído pela Lei nº 6.273/2019 e tem por finalidade a concessão de material didático escolar para atender as necessidades dos alunos regularmente matriculados na rede pública de ensino do Distrito Federal, cujas unidades familiares sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Após a liberação do crédito, as famílias poderão adquirir os itens da lista de material nas papelarias cadastradas pelo Governo do Distrito Federal. A relação dos estabelecimentos credenciados está disponível no site da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF). Têm direito ao subsídio os estudantes com idade entre 4 e 17 anos, matriculados regularmente na rede pública de ensino do DF. O valor do auxílio varia de acordo com a etapa de ensino: R$ 320 para alunos da educação infantil e ensino fundamental e R$ 240 para os do ensino médio. 

Lara Costa

Jornalista pela Universidade de Brasília, atuou no Eu, Estudante e Trabalho&Formação Profissional

Por Lara Costa
postado em 21/01/2026 22:57
