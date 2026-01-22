InícioCidades DF
Agências do trabalho oferecem 609 vagas nesta quinta-feira (19)

Salários vão até R$ 3,3 mil; que contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência

Soldador é o cargo com a remuneração mais alta - (crédito: Tony Oliveira)
As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem para esta quinta-feira (22), 609 oportunidades para quem procura um emprego, que contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. Os salários chegam a R$ 3,3 mil; sendo que o posto com remuneração mais alta é o de soldador, no Guará, com duas vagas abertas e ensino médio completo como pré-requisito.

Há também outros quatro cargos que se destacam pela quantidade de oportunidades oferecidas, com 30, cada, como o de repositor de mercadorias, em Samambaia Norte, que oferece salário de R$ 1,7 mil. É preciso ter ensino fundamental completo, mas também não há exigência de experiência.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mailgcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, oCanal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

Lara Costa

Jornalista pela Universidade de Brasília, atuou no Eu, Estudante e Trabalho&Formação Profissional

Por Lara Costa
postado em 22/01/2026 08:00
