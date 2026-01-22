InícioCidades DF
"Narrativas especulativas", diz defesa de técnico investigado por mortes

Segundo a nota enviada pela defesa de Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, parte das informações veiculadas pela mídia não correspondem à realidade, assim como os fatos ligados à vida pessoal do suspeito

Marcos em computador onde foram prescritas medicações - (crédito: Reprodução/Câmeras de segurança)
Pela primeira vez, a defesa do técnico de enfermagem Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, 24 anos, suspeito de matar três pacientes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Anchieta, se manifestou. Segundo a nota, enviada pelo advogado Marcus Martins, parte das informações veiculadas pela mídia corresponde a "narrativas especulativas" que antecipam indevidamente juízo de culpa. 

Os fatos veiculados, conforme foi declarado em nota, são uma "afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa". Além disso, as informações divulgadas acerca da vida pessoal do investigado seriam inverídicas, "configurando distorções que apenas contribuem para a formação de juízo público equivocado".

A defesa também afirmou que todas as medidas jurídicas cabíveis estão sendo adotadas, inclusive no que se refere à apuração de eventuais abusos e divulgações indevidas, as quais serão analisadas e tratadas pelas vias legais adequadas. Por fim, a nota informa que qualquer "tentativa de condenação pública antecipada causa prejuízos irreparáveis à honra, à imagem e ao pleno exercício do direito de defesa".

  • Técnico de enfermagem em leito onde morreu uma das vítimas
    Técnico de enfermagem em leito onde morreu uma das vítimas Reprodução/Câmeras de segurança
  • Técnico de enfermagem presente em uma das reanimações
    Técnico de enfermagem presente em uma das reanimações Reprodução/Câmeras de segurança
  • Marcos foi preso em casa, em Águas Lindas
    Marcos foi preso em casa, em Águas Lindas Redes sociais

Marcos Vinícius está preso temporariamente na carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A investigação aponta que ele, na companhia de duas colegas de profissão, Amanda Rodrigues de Sousa, 28, e Marcela Camilly Alves da Silva, 22, aplicou altas dosagens de uma substância química nas veias dos pacientes, que sofreram paradas cardíacas súbitas.

Confrontado pelas imagens das câmeras de segurança dos leitos, o técnico confessou os crimes. Durante o depoimento, Marcos demonstrou frieza ao ser questionado sobre os fatos, segundo a PCDF. Inicialmente, negou qualquer envolvimento com as mortes. Alegou que seguia apenas as orientações dadas pelos médicos, especialmente quanto às dosagens.

Depois, o suspeito mudou a versão. Confessou o crime e deu como justificativa o tumulto do plantão. “Ele disse que estava estressado, que iria liberar todos e, por isso, tomou tal atitude”, afirmou o delegado Maurício Iacozzilli, da Coordenação de Homicídios e Proteção à Pessoa (CHPP). Por último, Marcos contou outra história. Novamente admitiu a aplicação das substâncias, mas justificou os atos como uma forma de “aliviar” o sofrimento das vítimas.

Por Letícia Mouhamad e Carlos Silva
postado em 22/01/2026 12:51
