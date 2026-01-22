Golpe da 'falsa central' causa prejuízo de R$ 660 mil a 16 vitimas

Nesta quinta-feira (22/1), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Falsa Central, que mira uma organização criminosa especializada em enganar correntistas de bancos. Estima-se que o grupo tenha causado um prejuízo de aproximadamente R$ 660 mil a, pelo menos, 16 vítimas identificadas até o momento. Durante a ação, dois mandados de prisão foram cumpridos e veículos de luxo foram apreendidos.

A investigação, conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), teve início após uma idosa perder R$ 212,5 mil em apenas seis dias, em maio de 2025. No golpe, os criminosos telefonavam fingindo ser gerentes do setor de segurança ou jurídico do banco. Para conferir veracidade à fraude, os golpistas mantinham a vítima na linha e a orientavam a ir presencialmente a um caixa eletrônico para realizar transferências e contrair empréstimos sob o pretexto de "rastrear" supostos débitos irregulares.

O montante obtido era repassado para empresas de fachada e contas de "laranjas", com o intuito de pulverizar o dinheiro e dificultar o rastreio antes de chegar aos líderes da organização. No total, 12 integrantes do grupo já foram identificados. Além das prisões, a Justiça autorizou o bloqueio de contas bancárias, o sequestro de imóveis e a suspensão das atividades de pessoas jurídicas ligadas ao esquema.

Cerca de 60 policiais participaram das diligências, que contaram com o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP). Nos endereços dos alvos, foram apreendidos computadores, celulares e carros de alto valor. A polícia agora analisa os vestígios cibernéticos e financeiros para identificar outros envolvidos e localizar novas vítimas que ainda não registraram ocorrência.

Os envolvidos responderão pelos crimes de estelionato qualificado (por meio eletrônico), violência psicológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Caso sejam condenados, as penas somadas podem chegar a 24 anos de reclusão. A operação foi coordenada pela DRCC, unidade do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor).

