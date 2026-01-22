Colisão entre caminhão e carro deixa duas pessoas feridas na BR-020

A ocorrência gerou reflexos imediatos no trânsito da região, com duas faixas da via interditadas - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um carro modelo Ford Ka ficou parcialmente destruído após ser atingido por um caminhão em um grave acidente, na tarde desta quinta-feira (22/01), na marginal da BR-020, logo após o Viaduto do Taquari, no sentido Clube da Água Mineral. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), apesar da extensão dos danos ao veículo de passeio, que teve sua estrutura severamente comprometida, as duas ocupantes — motorista e passageira — sobreviveram ao impacto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ambas foram resgatadas conscientes e orientadas, apresentando escoriações pelo corpo. Após receberem os primeiros socorros, as vítimas foram estabilizadas e encaminhadas a um hospital de referência para exames detalhados. O condutor do caminhão saiu ileso e não precisou de transporte hospitalar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A ocorrência gerou reflexos imediatos no trânsito da região, com duas faixas da via interditadas para permitir o trabalho dos socorristas e a remoção dos destroços. A Polícia Militar (PMDF) assumiu a segurança do perímetro e o controle do tráfego. Até o fechamento desta reportagem, a dinâmica da colisão ainda não havia sido esclarecida pelas autoridades.